O professor da Universidade de Aveiro, Anselmo Castro, afirmou quinta-feira que o aumento de quatro cêntimos por litro de combustível era suficiente para compensar a abolição das portagens nas Scut.

Se retirássemos as portagens nas Scut e metêssemos nos preços dos combustíveis quatro cêntimos por litro, era suficiente", afirmou Anselmo Castro, em Castelo Branco, durante o debate nacional sobre as "Portagens e PPP Rodoviárias no Contexto do Desenvolvimento Regional", promovido pela Plataforma pela Reposição das Scut na A23 e A25.