A taxa de desemprego terá estagnado nos 6,8% em agosto, segundo a estimativa provisória do Instituto Nacional de Estatística (INE). Uma previsão que segue o valor de junho e julho.

"Em julho de 2018, a taxa de desemprego situou-se em 6,8%, igual à do mês anterior, menos 0,3 pontos percentuais (p.p.) em relação a três meses antes e menos 2,1 p.p. que no mesmo mês de 2017", diz o INE. Acrescentado que "desde setembro de 2002 que não era observada uma taxa de desemprego tão baixa como as de junho e julho de 2018."

Comparando com o mês precedente, a população desempregada diminuiu 0,5% (menos 1,9 mil pessoas) e a população empregada diminuiu 0,1% (menos 6,6 mil pessoas).