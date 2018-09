Elon Musk vai deixar a presidência do conselho de administração da Tesla durante um período de três anos. O fundador da Tesla chegou a acordo com a autoridade que fiscaliza a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, depois de uma série de publicações no Twitter terem causado polémica.

Musk não vai deixar a presidência executiva da empresa, mas sairá do conselho de administração por um período de três anos. Terá também de pagar uma multa de cerca de 20 milhões de dólares.

A polémica começou a 7 de agosto, quando Musk anunciou aos mais de 22 milhões de seguidores no Twitter que poderia retirar a Tesla de bolsa por 420 dólares (cerca de 362 euros) por ação – e que já tinha o financiamento garantido.

As ações da empresa fabricante de automóveis subiram de cotação após estas palavras que o regulador da Bolsa norte-americana considerou “falsas e enganadoras”.

O regulador pediu a um tribunal de Manhattan que Elon Musk fosse destituído da presidência da Tesla.

Na queixa apresentada em tribunal, o regulador alega que Musk não discutiu nem confirmou os termos da operação com qualquer instituição financeira.

A 24 de agosto, quando já se sabia da investigação, Musk anunciou que a Tesla, afinal, iria permanecer em bolsa. Posteriormente, as ações da empresa caíram.