O Presidente norte-americano, Donald Trump, reafirmou, na quinta-feira, o seu apoio ao juiz e candidato ao Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh, instando os senadores a votarem a sua confirmação, no final dos testemunhos sobre as acusações de agressão sexual.

Judge Kavanaugh showed America exactly why I nominated him. His testimony was powerful, honest, and riveting. Democrats’ search and destroy strategy is disgraceful and this process has been a total sham and effort to delay, obstruct, and resist. The Senate must vote!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de setembro de 2018