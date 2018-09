A fadista portuguesa Ana Moura atua a 5 de outubro, pela primeira vez, na Sydney Opera House, na Austrália, uma das salas de espetáculos mais importantes do mundo, foi hoje anunciado.

Depois de Sydney, Ana Moura atua numa outra cidade australiana, Melbourne, no dia 07 de outubro, no âmbito do Melbourne International Arts Festival.

Embora seja a primeira vez que atua na Sydney Opera House, está é a terceira vez que a fadista dá concertos na Austrália.

Ana Moura está em digressão mundial desde final de 2015, altura em que editou “Moura”.

A fadista editou o primeiro álbum em 2003, ”Guarda-me a vida na mão”, ao qual se seguiram outros como “Aconteceu” (2004), “Para além da saudade” (2007), “Leva-me aos fados” (2009) e “Desfado” (2012), “o disco português mais vendido da década e que se mantém na tabela dos discos mais vendidos em Portugal desde o seu lançamento”.

Recentemente, Ana Moura foi convidada pelos U2 para dar voz ao movimento #womenoftheworldtakeover.

Depois de colaborações com Prince, Rolling Stones, Andrea Bocelli e Benjamin Clementine, a fadista portuguesa juntou-se ao coro que, em todos os espetáculos da atual digressão dos U2 (#U2eiTour), canta, num vídeo exibido no local, "Women of the World", de Ivor Cutler.

Antes de viajar para a Austrália, Ana Moura atua hoje em Elvas.

Depois dos espetáculos em Sydney e em Melbourne, a fadista tem várias atuações marcadas em Portugal – a 19 de outubro, em Matosinhos, a 26 de outubro, em São Miguel, Açores, a 03 de novembro, em Sintra, a 17 de novembro, em Santa Maria da Feira, e a 24 de novembro, em Viana do Castelo.

Para 2019, a fadista tem já confirmado um concerto na Polónia, a 28 de abril em Gdansk.