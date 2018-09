Uma vaca brava invadiu a A1, em Santarém, esta manhã e acabou por embater em três carros tendo morrido no local, devido aos ferimentos.

O animal irrompeu no quilómetro 84 no sentido norte-sul e chocou com um veículo da GNR, um da Brisa e com uma viatura civil.

A via esteve encerrada durante cerca de 35 minutos, tempo que levou a retirar o corpo da vaca do local.

As viaturas apenas sofreram alguns danos.