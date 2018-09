Uma colisão que ocorreu este sábado causou um morto e dois feridos ligeiros em Portimão. O acidente ocorreu na Estrada Nacional 125, na zona da Figueira, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro.

O alerta foi recebido ao início da tarde “dando contra de uma colisão entre dois veículos ligeiros de mercadorias, da qual resultou uma vítima mortal”, disse a fonte do CDOS à agência Lusa.

Além desta morte, “houve também duas pessoas que ficaram com ferimentos ligeiros”, precisou a mesma fonte, acrescentando que ambos “foram transportados para o hospital de Portimão”.

No local, a prestar socorro estiveram 13 veículos com 28 operacionais, entre elementos dos Bombeiros de Portimão, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da Guarda Nacional Republicana, da empresa Infraestruturas de Portugal, quantificou.

Durante o tempo em que foi prestado socorro, foi necessário cortar o trânsito na Estrada Nacional 125, tendo a circulação sido restabelecida mais de duas horas depois, pelas 16:29, referiu ainda a fonte do CDOS.