O incêndio que deflagrou no sábado à noite na Serra do Marão, em Santa Marta de Penaguião, no distrito de Vila Real, foi dominado, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real (CDOS), o incêndio “foi dominado pelas 09:30”.

No local estão ainda 169 operacionais, ajudados por 48 meios terrestres e um meio aéreo.

Segundo explicou à agência Lusa fonte do CDOS de Vila Real, aquela é uma zona de “difícil acesso” e com “mato alto”, o que dificultou o combate às chamas.

De resto está a correr bem agora”, apontou.

O incêndio, cujo alerta foi dado às 23:07, lavrava “numa zona de mato, de declive acentuado, na Serra do Marão”, mas sem povoações próximas, precisou à Lusa fonte da mesma entidade pelas 09:00.

O fogo, na localidade de Soutelo, tinha duas frentes ativas.