Três agentes da PSP e um civil foram atropelados no domingo à noite em Camarate, Loures, tendo os quatro ficado com ferimentos ligeiros, disse hoje à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, o atropelamento ocorreu pelas 23:20 na zona de Fetais e as quatro vítimas, consideradas feridos ligeiros, foram transportadas para o hospital.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, pelas 00:30 de hoje já tinham sido identificados “a viatura e o eventual responsável” pelo atropelamento.

Ao local deslocaram-se equipas dos bombeiros, da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 27 operacionais e dez veículos.