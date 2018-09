O concelho de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo está hoje em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também vários concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Beja e Faro em risco muito elevado de incêndio.

Em risco elevado de incêndio estão ainda cerca de uma centena de municípios de norte a sul do país, sobretudo no interior.

O IPMA prevê para hoje nebulosidade matinal no litoral norte e centro, condições de instabilidade no interior durante a tarde e vento moderado a forte nas terras altas no final do dia.

As temperaturas máximas vão chegar aos 33º em Castelo Branco e as mínimas descem até aos 11 graus em Braga.

Nos Açores, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado com abertas e vento nordeste moderado. As temperaturas vão variar entre os 17º de mínima (Ponta Delgada e Angra do Heroísmo) e os 24º de máxima (Horta e Santa Cruz das Flores).

Para a Região Autónoma da Madeira está prevista nebulosidade matinal no litoral norte e centro, condições de instabilidade no interior durante a tarde e vento moderado a forte nas terras altas no final do dia. Os termómetros vão subir até aos 26º no Funchal e a mínima a descer até aos 20º em Porto Santo.