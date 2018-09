A Avenida da Liberdade, em Lisboa, vai estar sujeita a condicionamentos de trânsito este sábado, dia 29, por causa da realização do evento de encerramento da Semana Europeia da Mobilidade.

De acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, as alterações à normal circulação do trânsito nesta avenida acontecerão no período entre as 6:00 e as 24:00.

“Devido à realização do evento de encerramento da Semana Europeia da Mobilidade, a Avenida da Liberdade estará amanhã, sábado, 29 de setembro, sujeita a condicionamentos de trânsito, com interrupção total da circulação no troço do eixo central entre a Rua das Pretas e o Rossio”, informa a autarquia em comunicado.

Mais informa que o atravessamento para a Baixa também estará limitado. “Também no eixo central da avenida existirão fortes constrangimentos do tráfego entre a Rua Alexandre Herculano e a Rua das Pretas, não sendo possível o atravessamento para a Baixa”.

As ruas laterais à Avenida da Liberdade continuam abertas ao trânsito.

Os acessos a hotéis desta rua, parques de estacionamento e trânsito de veículos de emergência está assegurados e as “alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão devidamente coordenados no local por entidade policial”.