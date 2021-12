Uma mulher destruiu por completo um Ferrari 458, carro que na China custa cerca de meio milhão de euros, poucos minutos depois de ter saído de um «rent-a-car».

A jovem, que conduzia um Ferrari pela primeira vez, perdeu o controlo do carro e saiu da sua faixa de rodagem embatendo num BMW X3 branco (que seguia em sentido contrario e ainda colidiu com um Nissan) e acabando por destruir o carro italiano.

Apesar do acidente dar a ideia de que se regista a baixa velocidade, as imagens mostram a frente do 458 totalmente destruída. É caso para dizer que a estreia desta jovem chinesa ao volante de um Ferrari acabou por acontecer com pé direito... a mais...