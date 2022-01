Uma mulher morreu hoje na sequência do despiste do veículo ligeiro em que seguia no Itinerário Principal (IP) 8, no concelho de Serpa, distrito de Beja, disseram à agência Lusa fonte dos bombeiros e da GNR.

O despiste do veículo ligeiro de passageiros ocorreu ao quilómetro 53 do IP8, perto da localidade de Vila Verde de Ficalho, e o alerta às autoridades foi dado às 08:52, precisou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

A vítima mortal é uma mulher de 44 anos, disse à Lusa fonte do Comando Territorial de Beja da GNR.

O corpo da vítima foi transportado para a morgue do hospital de Beja, indicou a fonte do CDOS.

As operações de socorro envolveram elementos e meios dos Bombeiros Voluntários de Serpa, da GNR e a viatura médica de emergência e reanimação de Beja, num total de 11 operacionais e seis viaturas.