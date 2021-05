Muitas pessoas forçadas ao isolamento durante a pandemia de covid-19 agradecem aos seus animais de estimação a ajuda em mantê-los sãos durante o confinamento. Por isso, e como forma de agradecimento, a rede de hóteis Hilton quer recompensar os amigos de quatro patas com um jantar requintado.

A partir de 17 de maio, 32 dos hotéis que aceitam animais de estimação do Hilton no Reino Unido e na Irlanda terão disponível o novo menu para cães, o Bone Appétit, de acordo com um comunicado à imprensa, nota a CNN.

O menu apresenta quatro opções:

- Bife Cachorrogton: lombo cozido lentamente servido com puré de batata, cenoura, feijão verde, milho doce, favas e molho sem glúten;

- Assado rafeiro: massa de tomate sem glúten, coberto com queijo cheddar maduro gratinado;

- Chá Galgo: uma mistura calmante de alfazema, pétalas de rosa, flor de limão e flor de laranjeira;

- Vinho 'abanar a cauda': um vinho não alcoólico com infusão de urtiga, ginseng, flor de limão e cenoura preta.

A cadeia de hotéis referiu que o menu foi desenvolvido em conjunto com especialistas em alimentação veterinária e aprovado pela DogFriendly.

O objetivo deste gesto é agradecer aos animais de estimação pela forma como ajudaram os seus donos durante a pandemia. De acordo com um inquérito feito no Reino Unido, 82% dos donos disseram que os seus cães foram uma "ajuda valiosa" durante o confinamento, tanto quanto a família e amigos próximos.