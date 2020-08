Três homens foram resgatados de uma pequena ilha do Pacífico depois de escreverem um sinal gigante de SOS na areia que foi avistado por aviões, anunciaram na segunda-feira as autoridades.

Os homens estavam desaparecidos no arquipélago da Micronésia há quase três dias, quando o seu pedido de socorro foi avistado no domingo na ilha desabitada de Pikelot por aviões australianos e norte-americanos, informou o departamento de defesa australiano.

#YourADF working together with partners in the Pacific to locate and coordinate the rescue of three sailors from the 🇫🇲. BZ to HMAS Canberra embarked helicopters & personnel involved.



