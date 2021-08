Uma família norte-americana do Ohio conseguiu recuperar um envelope com 25.000 dólares, cerca de 21 mil euros, deitado fora durante as limpezas a uma casa.

Tratava-se das poupanças de uma idosa, a avó, que, a tempo, alertou os familiares de que tinha escondido o envelope dentro frigorífico.

Isto depois de o eletrodoméstico ter sido limpo e todo o seu recheio ter sido colocado num saco do lixo e deitado fora.

A família nem queria acreditar no que tinha acabado de ouvir, mas agiu rapidamente, pedindo ajuda aos homens do lixo.

Na sequência do alerta, os camiões do lixo foram reencaminhados para um centro de reciclagem, onde uma equipa conseguiu encontrar o veículo que transportava o dinheiro.

Se não tivessem chegado a tempo, o lixo teria sido desfeito pelas máquinas.