Gosiame Thamara Sithole, que deu à luz 10 bebés de uma única vez em Pretória, na África do Sul, está alegadamente em parte incerta.

Em comunicado, o governo sul-africano disse que não foi capaz de verificar a autenticidade do nascimento destas crianças por parte de nenhuma unidade hospitalar. Por essa razão, pediu por mais informações nas redes sociais.

[Read] Government has noted media reports and social media posts alleging that a South African woman has given birth to 10 babies and reportedly broken the world record @mirriamp @GCISMedia https://t.co/QA4zsDhHLO pic.twitter.com/CW12HufrnH