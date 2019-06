E, de repente, tudo parou para o ver passar. Quem? Um motard, apenas com um capacete com um boneco vermelho, umas luvas pretas e umas havaianas. Sim, leu bem. O motard estava completamente despido e surpreendeu todos aqueles que, no domingo à tarde, passeavam pela Avenida da Liberdade, em Lisboa.

Não se sabe porque o fez, mas nos vídeos partilhados no Youtube mostram a animação do motociclista ao circular pela Avenida.