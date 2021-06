Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que um agricultor utilizou um manipulador telescópico para virar o carro de um homem que estava aparentemente a bloquear a sua entrada.

De acordo com a comunicação social britânica, o caos começou após o estacionamento de dezenas de carros perto de Castelo Bernardo, em Durham, o que revoltou vários agricultores.

As imagens mostram o condutor do carro com as mãos no ar enquanto o agricultor utiliza a máquina para elevar o seu veículo e, depois, atirá-lo para o chão.

O condutor do veículo cinzento responde ao começar a pontapear o manipulador, mas sem efeito, porque o agricultor lança o carro novamente contra o terreno.

Após terem estado envolvidos num conflito verbal e físico, a polícia de Durham enviou agentes ao local para pacificar a situação. A força está agora a investigar o incidente.