"Herói de quatro patas", é assim que o gato Arthur está a ser apelidado, por todo o mundo, nas redes sociais, após ter perdido a vida a proteger duas crianças da cobra mais venenosa da Austrália.

Segundo uma publicação do 'Animal Emergency Service' (Serviço de Emergência Animal) no Facebook, Arthur e as duas crianças brincavam no quintal quando a cobra, da espécie Pseudonaja textilis, se aproximou.

Num ato de heroísmo, o gato não hesitou, lançou-se à cobra e matou-a, protegendo assim a vida das crianças da família, com quem vivia em Queensland, na Austrália.

O veneno desta cobra está classificado como o segundo mais tóxico do mundo, e a mordida pode originar paralisia, interromper a circulação sanguínea, e consequentemente, levar à morte da vítima numa questão de minutos.

Durante a luta com a cobra, infelizmente, Arthur foi mordido", informa a publicação no facebook.

O "gato-herói" desmaiou logo após a luta, tendo recuperado rapidamente a consciência, o que fez a família acreditar que estava tudo bem e Arthur não tinha sido mordido. No entanto, na manhã seguinte, o gato colapsou e a família levou-o até ao hospital veterinário.

A condição era tão severa, que Arthur não resistiu, acabando por falecer.