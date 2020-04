Uma zebra do Parque Nacional Chyulu Hills, no Quénia, foi encontrada nos últimos dias com uma cria, no mínimo, peculiar. Os tratadores do Sheldrick Wildlife Trust, uma organização de resgate animal, examinaram o recém-nascido e descobriram que se tratava de um animal híbrido. Os tratadores apelidaram-no de “zonkey” por ser descendente do cruzamento de uma zebra com um burro.

Mas a história deste animal raro começou cerca de um ano antes. No início de 2019, a Unidade Veterinária local recebeu uma chamada por causa de uma zebra que tinha fugido do Parque Nacional Tsavo East. Esta tinha-se juntado a uma comunidade de gado na região mas, como foi rapidamente acolhida pelos restantes animais, acabou por ficar durante semanas.

Cerca de um mês depois, a organização de resgate animal transferiu a zebra para o Parque Nacional Chyulu, que acabou por dar à luz 12 meses depois.

It's a Zonkey! We've connected the dots.... or is that joined the stripes, as to the origins of this unusual character, born to a female zebra helped last year by our SWT/KWS Tsavo Vet Unit. Get the full story at https://t.co/FHCp1VyCuw pic.twitter.com/zrOww0cSHp