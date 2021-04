Uma mulher que estava desaparecida desde o dia 15 de abril, na ilha de Muna, na Indonésia, foi encontrada, na quarta-feira, dentro de uma píton.

Wa Tiba, de 54 anos, vivia no campo e na noite de 15 de abril decidiu ir tratar da sua plantação de milho, que ficava a 800 metros de casa. Segundo a imprensa local, foi no caminho até lá que se cruzou com uma píton.

Por não ter regressado a casa até à manhã do dia seguinte, a irmã decidiu ir procurá-la, mas encontrou apenas pegadas, uns chinelos, uma lanterna e uma faca. Foi aqui que a população se mobilizou numa busca em massa.

A algumas dezenas de metros dos pertences de Tiba, encontraram a píton que estava tão inchada e pesada que mal se conseguia mexer.

Um grupo de homens matou a cobra e abriu-a ao meio com algum cuidado, acabando por se confirmar o pior cenário. Wa Tiba estava no seu interior, intacta e com a roupa com que saiu de casa.

A píton é considera a maior cobra do mundo. Normalmente, alimenta-se de mamíferos mais pequenos, pelo que os ataques a pessoas são raros. No entanto, acontecem.

Tanto assim é que no ano passado, numa outra ilha da região, o corpo de um homem foi retirado do interior de uma píton com cerca de sete metros.