Um homem ficou infetado com raiva depois de ter sido mordido por um morcego que estava escondido na capa do tablet. Apesar do susto, os médicos dizem que Roy Syvertson vai ficar bem.

O homem de 86 anos utilizou o aparelho uma hora antes de ser mordido, confirmou Syvertson à “WMUR-TV”. Quando voltou a pegar no tablet, um morcego saiu da capa, mordendo o idoso num dedo.

Senti algo como uma picada de abelha, e doeu”, disse Roy Syvertson

Em reação à mordidela, Roy Syvertson fechou a capa do tablet, impedindo o animal de voar. Com medo de que o animal tivesse alguma doença chamou as autoridades, que acabaram por confirmar que o morcego tinha raiva. O homem decidiu, mesmo assim, libertar o morcego já fora de casa.

Roy Syvertson recebeu tratamento no hospital e não chegou a apresentar quaisquer sintomas.

O episódio valeu a Syvertson um valente susto e o norte-americano conta que agora, sempre que abre uma capa de um jornal ou a porta do frigorífico, tem cuidado para não ser surpreendido.

A raiva é uma doença infeciosa que se transmite aos seres humanos a partir da mordidela de um mamífero. Afeta o sistema nervoso central e pode conduzir à perda de sensibilidade, atrofio de funções musculares ou convulsões. Em certos casos a raiva pode conduzir à morte do infetado.