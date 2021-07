Parece mais fácil do que é na realidade, e talvez seja isso que está a fazer com que este enigma se esteja a tornar viral nas redes sociais. A pergunta é simples: quantos patos vê na imagem?

A resposta também parece simples, mas não é bem assim. O Reader's Digest tentou ajudar a encontrar a solução.

À primeira vista parece claro que são nove patos na imagem, numa proporção de três por três. Ao sabermos que essa não é a resposta certa, percebemos com maior ou menor dificuldade que existem dois outros patos junto ao do canto inferior esquerdo. Tudo bem, serão dez. Mas também não.

Na realidade, existem quase o dobro dos patos do que o olho capta ao início. Com efeito, o segundo pato tem um outro por trás, sendo possível apenas ver os contornos de bico e cabeça, algo que também acontece no quarto pato.

O terceiro pato também é enganador, uma vez que vem acompanhado de um outro, mais pequeno, que está perto dos pés.

O sexto pato é motivo de alguma controvérsia, uma vez que muitos vêm uma sombra diferente de todos os outros contabilizando isso como um pato adicional, tal como fez o Reader's Digest.

Na última fila temos os tais dois patos adicionais no canto inferior esquerdo. Assim, a resposta final será 16, ainda que se admita a hipótese de 15, tendo em conta a divisão no pato número seis.