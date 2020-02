Um urso com quase 200 quilos foi visto a passear numa zona residencial da Califórnia nos Estados Unidos. As autoridades tiveram de dar tranquilizantes ao animal, uma fêmea.

A situação insólita aconteceu na zona residencial de Monrovia, nos arredores de Los Angeles, na sexta-feira.

A fêmea andou por diversos locais, junto a habitações e escolas. A população não resistiu em registar o momento nas redes sociais.

These are the bears in my neighborhood. #MonroviaBear #Monrovia pic.twitter.com/qToDoCvwNv

Pasadena Humane Society was on scene in #Monrovia today where a large brown bear was wandering around yards and porches. Humane society and local police were there in hopes of putting a “paws” to the bear’s path towards Foothill.

📸: @v_ivie /vi.photos on instagram pic.twitter.com/c1SppPpy3U