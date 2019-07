Adam Smith viveu todos os seus 37 anos de vida com a mãe, em Saint Louis, Missouri, nos EUA. Durante todo aquele tempo, a mãe guardava uma caixa no congelador. Questionada sobre o conteúdo, respondia sempre a mesma coisa: era o topo do bolo do seu casamento. Depois da morte da mãe, Adam Smith abriu a caixa e encontrou um cadáver de um bebé.

Eu tenho 37 anos, e aquilo esteve no meu congelador por 37 anos, e sempre me disseram que era a parte de cima de um bolo de casamento”, explicou Adam Smith à imprensa norte-americana.

O cadáver estava enrolado numa manta cor-de-rosa.

Ainda tinha pele, cabelo e tudo. Estava mumificado”, relatou o homem, que não sabe se se trata de uma irmã.

Embora tenha sido sempre evasiva ao falar sobre o assunto, a mãe de Adam Smith revelou-lhe que tinha perdido um bebé à nascença. A polícia de Saint Louis já está a investigar o caso, e o inspetor responsável ficou “espantado” com a descoberta macabra, segundo Adam Smith.

A mãe de Adam Smith, Barbara, morreu a 21 de julho, vítima de cancro no pulmão. O filho só descobriu o cadáver por ter precisado de fazer mudanças após a morte da mãe.