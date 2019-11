O vídeo de um homem a segurar placas de metal na parte de trás de uma carrinha de caixa aberta, sem nenhuma segurança e em plena autoestrada na África do Sul, foi divulgado nas redes sociais e rapidamente se tornou viral.

Um passageiro, que seguia no carro atrás, capturou o momento em que o homem tentou segurar, com o próprio corpo, as placas de metal. que voaram mesmo para fora da carinha.

O vídeo foi partilhado na conta de Twitter "Arrive Alive", uma página que partilha fotografias e vídeos de acidentes rodoviários na Africa do Sul.

O homem não voou com a mercadoria, mas caiu para dentro da carrinha.

A polícia de Durban, na África do Sul, já emitiu um comunicado a avisar os condutores que transportar pessoas e bens nas traseiras abertas de veículos é ilegal