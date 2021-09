Um abrigo para animais está à procura do dono de uma avestruz bebé que foi encontrada na cidade alemã de Krefeld. O animal estava perdido no meio de um parque, e acabou por ser resgatado na sexta-feira.

A agência dpa divulgou o caso no sábado, depois de várias pessoas terem avistado a ave, que mede cerca de 1,40 metros, no meio do parque da cidade.

Um veterinário encontrou a avestruz, com cerca de cinco meses, de boa saúde, levando-a depois para o abrigo.

O jardim zoológico de Krefeld garante que a avestruz não pertence ao parque, pelo que se procura o dono do animal.