Um agricultor alemão pediu a noiva em casamento de uma forma original e demorada. Aproveitou a sementeira do milho no ano passado para escrever no campo: “Willst du mich heiraten?” (Queres Casar Comigo?).

Steffen Schwarz, de 32 anos, usou uma máquina para semear o milho e programou-a, de forma a deixar pedaços do terreno sem sementes. Assim, quando o milho nascesse, a frase formar-se-ia.

Quando o milho começou a crescer, usando a desculpa de ter visto javalis a rondar a plantação, o agricultor pediu à namorada que sobrevoasse o terreno com um drone, para detetar a presença dos animais.

Inicialmente, a noiva não viu a frase, porque o drone voou demasiado baixo. Mas, numa segunda tentativa, lá estava o pedido registado num campo de Hüttenberg, perto de Frankfurt.

O pedido foi feito em maio de 2019 e aceite assim que foi lido. A cerimónia está marcada para junho deste ano.

E o momento romântico podia ter ficado entre o casal, não fosse uma tia do rapaz, que vive no Canadá, ter andado a fazer pesquisas no Google Maps e ter detetado a frase no campo do sobrinho.

Schwarz disse, em entrevista à BBC, que não tinha nenhuma intenção de fazer as imagens aparecerem na plataforma da Google. O que é certo é que apareceu. E depois de ter sido detetado pela tia, se tornou viral e é notícia em todo o mundo.