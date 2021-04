Uma equipa de minas e armadilhas da polícia alemã foi chamada a uma floresta no estado da Baviera para investigar aquilo que parecia ser uma granada. Chegados ao local, os agentes deram conta de que o objeto afinal se tratava de um brinquedo sexual de borracha, revela um comunicado divulgado esta terça-feira.

A situação ocorreu na segunda-feira, quando um homem que fazia exercício na zona reportou um saco suspeito, na floresta perto da cidade de Passau, junto à fronteira com República Checa e Áustria.

Este tipo de acontecimentos é recorrente para a polícia, uma vez que continuam a ser encontrados, de forma regular, restos de armamento que ficaram da Segunda Guerra Mundial.

Foi por isso que a equipa alemã não estranhou a situação, que só ficou insólita quando foi descoberto o conteúdo do saco. Segundo a polícia, era uma réplica de uma granada em borracha.

As autoridades acabaram por confirmar qual o verdadeiro propósito do objetivo ao encontrarem preservativos e lubrificante no saco.