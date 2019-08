Uma jovem de 23 anos caiu cerca de 25 metros depois de posar para uma fotografia enquanto fazia uma arriscada posição de ioga, na cidade de San Pedro Garza García, no México. Alexa Terrazas entrelaçou as pernas na parte de fora da varanda, virando-se de cabeça para baixo. Pouco depois de tirar a fotografia, a rapariga acabou por cair e está agora em estado crítico, na sequência de várias lesões. O episódio ocorreu no passado sábado, dia 24 de agosto.

Após a queda, a jovem ficou com múltiplas fraturas, sendo que a imprensa mexicana fala em cerca de 110 ossos partidos, o que significa que Alexa Terrazas fraturou mais de metade do seu esqueleto, uma vez que um corpo humano adulto contabiliza 206 ossos.

As equipas médicas acorreram ao local por volta das 13:00 locais (19:00 em Lisboa) e transportaram a rapariga para o hospital local, onde Alexa Terrazas foi submetida a uma cirurgia que durou perto de 11 horas. Já no hospital, várias pessoas submeteram-se a doações de sangue.

Ayudemos a Alexa Terrazas Lopez. Necesita donadores de sangre A+ ¿Quién me acompaña a donar? https://t.co/c9Z23fMF8M — Caesar Andonie (@Cessete) August 25, 2019

Entretanto, a família viria a informar que a jovem deixou de precisar de sangue, mas continua a precisar de plaquetas.

Além da cabeça partida, a mexicana conta ainda com várias fraturas nas pernas, braços e costelas. A justiça mexicana encontra-se a investigar o caso, de forma a garantir que tudo não passou de um acidente.

Alexa Terrazas encontra-se sedada desde o acidente, uma vez que acordada sentiria dores insuportáveis. Os médicos continuam a ter especial cuidado com os tornozelos, joelhos e cabeça, que podem ter de ser reconstruídos.

Vários vizinhos contaram à imprensa local que a rapariga ensaiva por várias vezes este tipo de posições arriscadas.