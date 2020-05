A falta de turistas é um mau sinal para a economia de grande parte dos países que estão agora a cumprir confinamento obrigatório, mas parece ser uma ótima notícia para os animais e para o meio ambiente.

Em março, multiplicavam-se as imagens dos canais de Veneza, em Itália, com água mais límpida, apenas com peixes e cisnes. Agora foi a vez das alforrecas mostrarem o resultado positivo da diminuição da poluição.

As imagens foram capturadas perto da praça de São Marcos por Andrea Mangoni que trabalha em Veneza.

"Durante a excepcional calma dos canais de Veneza devido à ausência de gôndolas, esta medusa Pulmão do Mar (Rhizostoma pulmo) nadava nas águas transparentes perto da Ponte dei Bareteri, e parecia escorregar através do reflexo dos palácios, incrivelmente imóvel", escreveu Andrea no Facebook.

Para além destas alforrecas, alguns biólogos explicaram à agência Reuters que a presença destes animais é normal em canais como os de Veneza.

De acordo com Attilio Rinaldi, professor adjunto do Departamento de Ciências Biológicas, Geológicas e Ambientais da Universidade de Bolonha, Itália, estas espécies são muito comuns no Adriático e entram nos canais através da corrente. Maciej Manko, do Departamento de Instituto de Pesquisa de Plâncton Marinho da Universidade de Oceanografia de Gdansk, na Polônia, afirmou que este tipo de alforrecas viajam facilmente nestes canais.

Nas imagens é possível perceber que há outros animais, que outrora não se viam, a habitar nestes canais em Veneza.