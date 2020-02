Um anel perdido por uma americana foi encontrado 47 anos depois a quase 8 mil quilómetros de distância.

De acordo com o The Guardian, Debra McKenna, de 63 anos, perdeu o anel em Portland, nos Estados Unidos, em 1973, quando ainda era estudante na escola secundária de Morse.

O anel pertencia ao marido da americana, Shawn, entretanto falecido, com quem esta namorou nos tempos de escola. Shawn deu o anel a Debra antes de ir para a faculdade, mas a americana deixou-o, acidentalmente, numa loja.

47 anos depois, no início de Janeiro, a mulher recebeu a joia pelo correio.

Debra McKenna is wearing the class ring her then boyfriend and future husband gave her in high school back in 1973. She lost it than same year. The amazing story of how she got it back tonight @WGME @FOX23Maine pic.twitter.com/7L4hvkGeDe