Se gosta de fotos de animais selvagens ou apenas de dar uma boa gargalhada com imagens divertidas, tem mesmo de ver esta galeria. O Comedy Wildlife Photography Awards 2019, o concurso que premeia anualmente as fotos mais divertidas captadas no reino animal, já selecionou os finalistas da competição e os momentos capturados este ano são mesmo muito divertidos. Os vencedores serão anunciados no dia 13 de novembro. Veja na galeria algumas das imagens mais divertidas ainda em competição.