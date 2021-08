No final da estadia de verão nos Alpes suíços, cerca de 10 vacas, que estavam magoadas, tiveram direito a uma viagem de helicóptero entre a região de Klausenpass, que fica a 1.950 metros acima do nível do mar, e a vila de Urnerboden.

Uma razão para o transporte de helicóptero é que não se consegue chegar a alguns pastos de carro, e a outra é que algumas vacas estão feridas, pelo que assim não precisam descer todo o caminho", explicou o agricultor Jonas Arnold ao canal KABC-TV.

É normal, nessa época do ano, ver estes animais a "voarem" no céu para participarem no cortejo anual de bovinos "Bodenfahrt".

O resto da manada, cerca de mil vacas, começou a descer, este fim-de-semana, para Urnerboden.

As vacas viraram uma atração entre visitante e agricultores locais, que pararam para assistir de longe a este fenómeno.

Não perguntei as vacas como se sentem depois de um voo como este, pois não podem responder, mas foi um voo curto e calmo”, afirmou o agricultor.