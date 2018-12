Um preso em liberdade condicional respondeu a um pedido de procura-se da polícia de Richland, em Washington, nos Estados Unidos, feito através do Facebook.

A troca de comentários tornou-se mesmo viral na rede social.

As autoridades divulgaram uma foto do suspeito, Anthony Akers, na sua página no Facebook, a pedir informações sobre o paradeiro do homem, que desrespeitou a liberdade condicional.

A primeira resposta foi do próprio visado, que disse à polícia "para ter calma", que ele iria "entregar-se".

O comentário do suspeito gerou milhares de reações e a própria polícia de Richland não foi indiferente, brincando com a situação.

Olá Anthony. Continuamos à tua espera. O nosso horário de funcionamento é das 8:00 às 17:00, de segunda a sexta. Mas, claro, se precisares de boleia é só ligares", responderam as autoridades.

O homem procurado ainda trocou mais uns comentários com a polícia e também com anónimos.

A polícia insistiu na sua entrega com novo post na sua página, na segunda-feira, e no dia seguinte, finalmente, Anthony Akers entregou-se e com estilo, tirando uma fotografia a si próprio à chegada ao departamento de polícia.