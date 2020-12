É um pensamento que tem assolado o pensamento das crianças um pouco todo o mundo: o Pai Natal, já tão velhinho e doente de risco poderá distribuir os presentes este ano? Anthony Fauci, o médico imunologista, responsável pelo combate à pandemia nos Estados Unidos, assegura que podem todos ficar descansados.

O diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos foi o convidado da rubrica da CNN “O ABC do Covid-19”. Questionado por várias crianças se o Pai Natal estaria apto a distribuir presentes este ano, Fauci assegurou que sim.

Santa Claus will be coming to town this year, Dr. Anthony Fauci says.



“I took care of that for you,” he says. “…I took a trip up there to the North Pole; I went there and I vaccinated Santa Claus myself. I measured his level of immunity, and he is good to go.” #CNNSesameStreet pic.twitter.com/CNJ520XTew