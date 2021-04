Um homem de 80 anos recebeu mais de 100 mil libras (115 mil euros) no Euromilhões, após se ter esquecido dos óculos e ter apostado em números aleatórios.

Denis Fawsitt conta à BBC que normalmente utiliza as datas de aniversários familiares para preencher o Euromilhões, mas como não conseguia ver, decidiu escolher ao calhas os números.

Acabou por ser uma das melhores decisões de sempre”, conta.

Denis e a mulher Ann, de 75 anos, querem utilizar o dinheiro para renovar a casa onde vivem, em Derbyshire, no Reino Unido, tal como o jardim.

O casal joga no Euromilhões todas as semanas através de uma pequena loja em Station Road.

Apercebi-me de que me tinha esquecido dos óculos. Ainda tentei escolher os números, mas não conseguia ver. Por isso, pedi à senhora por trás do balcão para escrever números ao calhas”, disse.

O casal de reformados acertou em cinco dos números e em uma estrela, no dia 16 de março.

Quando receberam a notícia do resultado, Denis conta que ficaram em choque. Mas não houve champanhe nem festejos exuberantes. Até porque, frisa Ann, as costas de Denis não estão no melhor estado.

Denis, um antigo construtor e trabalhador em minas de carvão, disse que a sua visão é usar o dinheiro para uma renovação completa do jardim, já que uma lesão nas costas sofrida há alguns anos limitou sua capacidade de cuidar dele.