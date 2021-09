Um proprietário nos Estados Unidos fez uma descoberta inesperada na sua própria casa, enquanto limpava a casa: o homem encontrou 19 tarântulas e uma cobra píton.

Segundo os meios de comunicação locais, os animais foram abandonados pelo inquilino a quem alugou a casa.

O especialista Drew Desjardins foi chamado ao local para resgatar os animais. No Facebook, conta a realidade que presenciou.

Recebi uma chamada telefónica de um senhorio nervoso sobre alguns animais abandonados num apartamento. 19 tarântulas (4 mortas), ilegais no Maine, e uma píton que não tinha água. Todos estão bem agora", explicou o especialista que não só resgata animais, como também os reabilita e os apresenta ao público em espectáculos educativos.

As tarântulas são ilegais no estado do Maine, pelo que terão de ser levadas para outro estado. Não se sabe se o inquilino estava a ser procurado pelas autoridades.