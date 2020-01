Gwyneth Paltrow lançou um produto peculiar. A atriz vai introduzir no mercado uma vela com o aroma da sua vagina. O novo produto já está à venda no site da Goop (empresa da artista) e custa cerca de 67 euros.

A vela é descrita pelo site como "divertida, linda, sexy e com um cheiro inesperadamente belo".

Coloca-nos num estado de fantasia, sedução e um calor sofisticado", é referido.

O produto tem o nome This Smells Like My Vagina (Isto Cheira Como a Minha Vagina) e já esgotou no site da Goop.

Segundo é contado no site da marca, Gwyneth Paltrow chegou ao aroma pretendido depois de uma conversa com o perfumista Douglas Little, que trabalha em parceria com a empresa da atriz.

Esta não é a primeira vez que Gwyneth Paltrow e a Goop ficam virais devido a uma vagina. Em 2015, e também através do site, a atriz deu a conhecer o Mugworth V-Steam, um vaporizador de um spa

que foi batizado pela própria como um "bilhete dourado".