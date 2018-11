Um pombo com uma asa partida conseguiu ir até uma clínica veterinária e "bateu à porta" para pedir ajuda.

A história foi partilhada numa rede social russa por Polina Smylosva, médica veterinária que operou o animal na cidade de Omsk.

De acordo com a médica, o pombo bateu mesmo à porta da clínica com o bico, o que provocou surpresa e admiração das pessoas que estavam presentes.

A equipa da clínica ouviu uma leve batida na porta de vídeo da entrada. Do lado de fora, estava um pombo branco, com riscas pretas nas asas, sendo que uma delas estava ferida”, afirmou a médica na publicação.

A asa do animal estava gravemente ferida, de acordo com Polina, e, por isso, a equipa médica decidiu realizar um raio-X. Depois do exame ter mostrado uma fratura na asa, os médicos rapidamente submeteram o animal, que chamaram de Frank, a uma operação.

A cirurgia foi bem sucedida e o animal portou-se muito bem, sem demonstrar medo da equipa, que o examinou sem problemas.

No dia da operação, o pombo comeu, bebeu e até acenou com a asa", contou a médica.

De acordo com Polina, o ferimento de Frank não era complicado de tratar. O animal tinha uma fratura não exposta, em que apenas tinha o osso partido.

Frank está, neste momento, a recuperar na clínica veterinária e, segundo a médica, “está quase pronto para voar.”

Conseguimos dar a um pássaro a oportunidade de voltar a voar.”

Os médicos suspeitam que o pombo seja de raça pura e que tenha fugido de algum pombal. A equipa está com algum receio em libertar o animal porque tem medo que ele se volte a magoar. Frank, que esteve cinco semanas sem voar, terá de ser novamente treinado.

O pombo será entregue a uma loja de animais assim que estiver completamente recuperado. Os médicos esperam que algum responsável pelo pombal tente recuperar Frank.