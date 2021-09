A atriz e estilista Nicole Richie comemorou, na terça-feira, o seu 40º aniversário. No entanto, nem tudo correu como era suposto.

A aniversariante preparava-se para apagar as velas do bolo quando, acidentalmente, ficou com o cabelo em chamas.

O momento foi partilhado, na rede social Instagram, pela própria socialite e tornou-se rapidamente viral. O vídeo já conta com mais de 3 milhões de visualizações e 21 mil comentários.

Bem … até agora 40 estão em 🔥[emoji de chamas]", brincou a atriz na descrição da publicação.

Várias celebridades aproveitaram a publicação para desejar os parabéns à estilista, ao mesmo tempo que brincavam com a situação, como é o caso de Amy Schumer, Kelly Rowland, Naomi Campbell e Sofia Richie.

Antes do pequeno incidente com as velas, a atriz parecia estar a comemorar o aniversário, ao lado dos seus amigos e familiares mais próximos, num jantar ao ar livre.

Nicole Richie saltou para as luzes da ribalta, em 2003, após ter participado no reality show "The Simple Life" juntamente com a sua melhor amiga da época, Paris Hilton .