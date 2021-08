Uma mulher tentou atropelar de várias formas o namorado durante uma discussão acesa no meio da rua na cidade de Maryland, nos Estados Unidos.

A situação ficou registada por câmaras de segurança e um vídeo mostra as sucessivas tentativas de atropelamento.

Num primeiro momento, a mulher faz marcha-atrás, a uma grande velocidade, com o objetivo de agredir o namorado, que estava a retirar alguns itens do porta-bagagens.

De seguida, o homem começa a correr em direção ao passeio, onde é quase atropelado novamente. O carro acaba por errar o alvo e bate várias vezes contra uma parede de tijolo, cujos detritos acabam por danificar o capô do veículo.

A mulher chega mesmo a sair do carro e a correr atrás do namorado, conseguindo agarrá-lo pela camisola. No entanto, os moradores acabaram por interferir na situação e separar o casal.

O homem conseguiu escapar ileso, já a mulher, segundo um testemunho relatado ao jornal The Guardian, teve que ser transportada para o hospital local.