Um grupo de cientistas australianos descobriu uma nova espécie de anfíbio, nas florestas tropicais da Nova Guiné, que decidiram batizar como "sapo de chocolate".

As Tree Frogs, também conhecidas como peperecas, vivem geralmente em árvores junto à água e apresentam um tom esverdeado. No entanto, esta nova espécie tem uma tonalidade mais acastanhada e brilhante, daí o nome peculiar.