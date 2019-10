Um restaurante de fish & chips australiano recebeu um cliente diferente do habitual. Um pelicano entrou na loja e colocou-se na fila, como se estivesse à espera para ser atendido.

Indiferente à presença e curiosidade de várias pessoas, incluindo crianças, o animal entrou, colocou-se na fila e esperou durante algum tempo, até que decidiu sair novamente.

Os clientes do restaurante Cargo's Wharf chegaram mesmo a dar festas ao animal, que nunca mostrou agressividade.

O pelicano é um dos animais mais comuns na Austrália, onde a espécie local pode atingir cerca de 1,80 metros e pesar até 7 quilos. A caraterística mais marcante desta ave é o longo bico que, no caso do australiano, pode chegar a atingir os 50 centímetros, segundo dados do Australian Museum.