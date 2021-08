Quando uma idosa viu o seu cartão ser recusado, no supermercado, o operador de caixa não pensou duas vezes. O jovem tirou de imediato o telemóvel do bolso e pagou a conta no valor de 73 dólares (cerca de 45 euros).

O ato de bondade, que aconteceu na cadeia de supermercados australiana Coles, foi testemunhado por vários clientes, que estavam na fila de pagamento.

Lyn Southgate, uma das testemunhas partilhou a história na rede social Facebook.

Enquanto esperava na fila do supermercado, uma senhora idosa à minha frente estava a ter problemas com o seu cartão de débito. O operador de caixa ajudou-a e pagou-lhe a conta de 73 dólares. A senhora nem percebeu o gesto do jovem. Ela simplesmente pensou que o cartão tinha voltado a funcionar", escreveu.

O jovem, chamado Michael, não procurou reconhecimento pelo seu ato, no entanto, nas redes sociais, já recebeu muitos elogios: "Este gesto aqueceu o meu coração", "Os teus pais ficariam muito orgulhosos", "Obrigada! Restauraste a minha fé na geração mais jovem".

Os colegas de trabalho, mal viram a publicação de Lyn, souberam que o ato só podia ter sido realizado por Michael.

Quando comecei a ler, pensei logo no Michael. Ele é um jovem adorável e uma mais-valia para a nossa loja", elogiou um colega de trabalho do jovem na publicação.