Houve até quem o comparasse ao Pai Natal, mas suspeita-se que as intenções do protagonista desta história não fossem as melhores. De acordo com as autoridades, ele quereria tudo, menos entregar presentes.

Apesar de se desconhecerem as razões exatas que levaram um homem de 29 anos a ficar preso durante dois dias num exaustor de um restaurante chinês abandonado, as autoridades de San Lorenzo, na Califórnia, depararam-se com uma cena de filme quando chegaram ao local.

A polícia e os bombeiros de Alameda County foram alertados, esta quarta-feira, por um popular que ouviu “uma voz fraca a pedir ajuda” de dentro do restaurante. Quando chegaram ao local, por volta das 09:30 na hora local (17:30 em Lisboa), depararam-se com um homem coberto de gordura e preso nas tubagens de metal de um exaustor que fazia a ligação entre a cozinha do restaurante e o exterior.

Quando passei pelo restaurante, comecei a ouvir ‘ah, ah, ah’ e apercebi-me de que era uma pessoa. Comecei a fazer perguntas como ‘qual é o seu nome?’ e o homem só dizia ‘por favor, ajude-me, por favor, não me magoe’. Aí, disse que o ia ajudar”, afirmou Igor Campos, proprietário de uma empresa de táxis em San Lorenzo e o popular que deu alerta às autoridades.

As equipas de resgate utilizaram uma escada para conseguir chegar ao topo do restaurante e demoraram cerca de uma hora a retirar o homem.

As nossas equipas tiveram de remover os tubos metálicos da estrutura para conseguir ter acesso ao homem e tentar trazê-lo para fora do restaurante”, explicou o chefe da polícia de Alameda County, Ray Kelly.

A vítima foi transportada para o hospital e, ao que tudo indica, encontra-se bem de saúde, apesar de ter sido encontrada completamente exausta e desidratada.

O chefe da polícia de Alameda County partilhou uma publicação do sucedido no Facebook, onde afirmou que existem suspeitas de que o homem estaria a tentar assaltar o restaurante chinês.

Num comunicado à imprensa local, Ray Kelly, em tom de brincadeira, afirmou que o homem não poderia ser confundido com o Pai Natal.

Podemos confirmar que este homem não era o Pai Natal e que não tinha autoridade legal para estar aqui.”

As autoridades responsáveis pelo caso abriram uma investigação para saber se a vítima pretendia invadir, vandalizar ou assaltar a propriedade. Agradeceram ainda aos bombeiros por terem “salvado este homem”, que “não teria sobrevivido a outro dia dadas as circunstâncias em que se encontrava”.