Avery Sanford estava a dias de terminar o ensino secundário, quando foi surpreendida com um "presente" inusitado do pai. A estudante viu cerca de 80.000 cêntimos serem despejados no relvado em frente a casa, no estado norte-americano da Virgínia... pelo ex-marido da mãe.

Em declarações à imprensa local, a jovem relatou o acontecimento: "Ele parou na parte da frente da casa e despejou todos os cêntimos na relva e a minha mãe apareceu e disse: "O que é que estás a despejar no meu jardim?", e o pai respondeu, preparando-se para abandonar o local, "é a última pensão de alimentos!".

As câmaras de vigilância, divulgadas pela imprensa local, mostram um homem a estacionar um jipe com atrelado em frente à moradia. Depois, largou as moedas no relvado e no passeio e foi embora.

O pagamento foi feito em 80 mil moedas de 1 penny (equivalente a 1 cêntimo), que foram atiradas para o jardim da casa da filha e da ex-mulher.

A estudante que fez 18 anos, confessou que esta atitude a deixou magoada, mas percebe que foi um ataque à mãe e está a tentar lidar com estas emoções.

“É realmente doloroso e prejudicial para os filhos quando alguém resolve fazer coisas assim”, disse Avery à estação de televisão local WTVR. “E não importa a idade dos seus filhos, não importa se são crianças ou adultos. As ações dos pais terão sempre algum efeito em nós", acrescentou.

Mas Avery não se deixou levar pela melhor e doou a quantia a um abrigo de vítimas de violência doméstica, a "Safe Harbour", que, com o mediatismo da situação, recebeu cerca de quatro mil euros em doações.