Um padre, que procedia ao ritual do batismo numa igreja dos Estados Unidos, deixou cair uma criança, de cabeça para baixo, na pia batismal. Os pais e os padrinhos presentes não ganharam para o susto quando viram o bebé a cair na pia cheia de água.

A rápida reação da mãe da criança evitou que a criança ficasse muito tempo com a cabeça dentro de água e, aparentemente, o bebé parece ter ficado bem.

O vídeo já se tornou viral, de acordo com o tablóide Metro UK, e já regista mais de 500 mil visualizações.

No início do vídeo, pode ver-se uma senhora, ao que tudo indica ser a madrinha do bebé, que o retira de uma manta onde estava embrulhado. O padre coloca a criança na pia batismal e começa aos poucos a deitar-lhe água enquanto faz uma oração.

No entanto, e não se sabe se foi um descuido do padre ou um impulso do bebé, a criança acaba por escorregar das suas mãos e tomba de cabeça para baixo na água.

O bebé foi rapidamente retirado da pia pela mãe, que o envolveu num cobertor e o secou.

O padre, que parecia ter ficado bastante apreensivo após ter deixado cair o bebé, exibiu um sorriso no final da situação, depois de ter visto que estava tudo bem com a criança.