O vídeo da descoberta foi partilhado nas redes sociais por Becky Holden McGhee.

Esta mulher britânica parece ter encontrado uma forma inovadora e, aparentemente, eficaz de manter as caixas de cereais fechadas sem recorrer a nenhum outro objeto.

“Tinha de partilhar isto! Só me levou 40 anos, mas finalmente encontrei a forma correta de fechar uma caixa de cereais. Genial. Leva apenas alguns segundos, acabaram-se os cereais secos e as caixas amarrotadas que me cumprimentam todas as manhãs”, descreveu Becky Holden McGhee.

O truque passa por dobrar as duas margens mais curtas da caixa paralelepipédica, de maneira a que se torne possível fechar a embalagem com uma das outras bordas.

A britânica confessou que demorou cerca de 40 anos a aprender este truque, que diz manter o conteúdo da embalagem nas melhores condições possíveis para consumo.

O vídeo, que já se tornou viral, foi partilhado no dia 10 de maio e já conta com mais de três milhões de visualizações, com o número de partilhas a superar 112 mil.